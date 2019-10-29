Пристайко о скандале с импичментом Трампу: Украина не хочет быть втянутой во внутреннюю политику США

Министр рассчитывает, что скандал закончится там, где и начался – в Конгрессе и в Белом доме.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко прокомментировал скандал, который привел к началу процедуры импичмента президенту США Дональду Трампу, заявив, что Украина не хочет быть втянутой во внутреннюю политику США.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам перед началом инвестиционного форума RE:THINK. Invest in Ukraine в Мариуполе.

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«Я рассчитываю, что этот скандал должен закончиться там, где он и начался, - в Конгрессе и Администрации президента США. Мы не хотим быть затянутыми во внутренние вопросы, внутреннюю политику (США - УНИАН)», - подчеркнул министр.

По словам Пристайко, «США - это наш самый большой, самый мощный партнер. Нам нужно сделать все возможное, чтобы этот партнер таким и оставался».

Вместе с тем, отметил министр, Украина не собирается пересекать никакие «красные линии».

Как сказал Пристайко, украинская власть понимает, какие отношения должны быть между президентской вертикалью и судебной ветвью власти.

Как сообщал УНИАН, в США разгорелся скандал между Белым домом и Конгрессом после появления в СМИ сообщений, что представитель разведки США в рамках программы защиты обличителей нарушений предоставил записку генеральному инспектору, где сказано, что Трамп «пообещал» что-то лидеру иностранного государства, руководствуясь собственными политическими интересами.

В СМИ предполагали, что во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, который состоялся 25 июля, Трамп мог неоднократно настаивать на расследовании в Украине действий влиятельного политика от Демократической партии, бывшего вице-президента США Байдена.

Пресс-секретарь палаты представителей Конгресса США 24 сентября объявила, что Конгресс начинает официальное инициирования процедуры импичмента Трампу.

25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского, который состоялся 25 июля. В стенограмме говорилось, что Трамп просил Зеленского изучить дело в отношении сына Байдена - Хантера Байдена.

30 сентября Зеленский заявил, что Украина не проводит расследований «по команде» других стран.