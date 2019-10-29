Скандал с недостроенным Шулявским мостом не утихает: Кличко заподозрили в превышении полномочий

Депутат Киевского горсовета Сагайдак рассказал новые подробности скандального строительства путепровода в столице.

Компании «Дельтастройгрупп» не заплатили за монтаж нового прогона на Шулявском путепроводе в Киеве. Работу выполняли под личные гарантии мэра столицы Виталия Кличко, что может считаться очередным фактом превышения служебных полномочий.

Об этом у себя на странице в Facebook написал депутат Киевского городского совета Илья Сагайдак.

Читайте такжеДепутаты Киевсовета просят уволить Кличко из КГГА и дать "зеленый свет" досрочным выборамПо словам депутата, этот прогон Кличко «выдавал как доказательство, что деньги не украли, и что работы на объекте продолжаются».

«Компания «Дельтастройгрупп» выполняла демонтаж и монтаж под личные гарантии Кличко, рассчитывая, что Кличко увеличит смету, добавив стоимость работ дорогостоящей техники в будущую смету. Именно после того, как господин Кличко подписал новую смету на 1 миллиард 50 миллионов, начался монтаж прогона. Есть даже слухи, что Кличко в агонии подписал личную гарантию. Что подрядчику точно заплатят, а это означает еще одно превышение служебных полномочий. Будем искать бумажку с чемпионским автографом. Но главный вопрос открыт: где 600 миллионов гривень аванса?» – написал депутат.

Как ранее сообщал УНИАН, НАБУ обратилось в НАЗК относительно конфликта интересов у Кличко при строительстве Шулявского путепровода.