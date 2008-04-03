Правые партии требуют восстановить в паспорте графу ”национальность”

Блок национальных сил Буковины (БНСБ), в состав которого входят шесть областных партийных организаций – НРУ, УНП, УРП «Cобор», ВО «Свобода», КУН и УНА-УНСО, в обращении к руководителям своих политических сил выразил требование поддержать инициативу о срочном возвращении в украинский паспорт графы «национальность». Представители блока также инициируют проведение Всеукраинской акции „Гражданину Украины – графу национальности!”.

Как передает корреспондент УНИАН, обращаясь к лидерам своих партий, представители БНСБ предлагают провести такую акцию путем «массового выписывания специальных вкладышей в паспорт гражданина Украины по его согласию, ведение общеукраинской консолидированной базы данных такого учета со последующим обращением к Верховной Раде Украины относительно принятия соответствующего законодательства».

Кроме того, Блок национальных сил Буковины предлагает провести в Киеве совещание уполномоченных лиц от областных организаций партий и общественных организаций, которые поддерживают эту акцию. Представители БНСБ выражают готовность принять участие в подготовке такого совещания в полном составе.

«Только совместными усилиями украинских национальных сил можно спасти Украину от либеральной идеологии в гуманитарной сфере и процессов глобализации», - подчеркивается в переданном УНИАН обращении.