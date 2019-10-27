Разумков не видит предпосылок для замены Арахамии на должности главы фракции "Слуга народа"

Спикер парламента подчеркнул, что такие вопросы должна решать фракция.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков не видит предпосылок для замены Давида Арахамии на должности председателя фракции «Слуга народа».

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в эфире телеканала ICTV, отвечая на вопрос: будет ли оставаться Арахамия во главе фракции или может быть замена?

«Я думаю, что это будет решать фракция, но каких-то предпосылок для того, чтобы менять Давида Георгиевича, я, если честно, не вижу», - сказал Разумков.

Как сообщал УНИАН, председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия прошел проверку на детекторе лжи.

23 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все члены Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики должны пройти проверку на детекторе лжи относительно возможного получения денег за голосование в комитете. В тот же день депутат от «Слуги народа» Александр Дубинский прошел проверку на полиграфе.