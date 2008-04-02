Националисты поддерживают Ющенко, хотят в НАТО и обвиняют Кремль

Президиум главного провода Конгресса украинских националистов выражает поддержку курса Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО на вступление Украины в Организацию Североатлантического договора.

Об этом идет речь в переданном УНИАН заявлении КУН.

«Присоединение Украины к Плану действий для членства в НАТО (ПДЧ) и курс на вступление в НАТО отвечает национальным стратегическим интересам нашей страны и является залогом ее независимости», - подчеркивается в заявлении.

Конгресс отмечает, что «после получения Украиной безъядерного статуса Российская Федерация как одна из стран-гарантов безопасности и территориальной целостности Украины не придерживается своих международных обязательств относительно Украины».

В документе также отмечено, что «препятствия, которые чинятся со стороны Кремля на пути вступления Украины в НАТО, являются очередным примером циничного игнорирования Москвой Конституции Украины и норм международного права и являются рецидивом политики коммуноимперских времен».

Конгресс отмечает, что «лишь став членом Североатлантического договора, Украина сможет защитить свои границы, территориальную целостность и суверенитет», а «присоединение Украины к Плану действий для членства в НАТО является суверенным правом нашего государства, и не несет угроз ни одной из третьих стран».

Конгресс украинских националистов надеется, что «Бухарестский саммит НАТО примет положительное решение относительно приглашения Украины к ПДЧ» и призывает “украинский народ поддержать курс Украины к приобретению полноправного членства в евроатлантической структуре».