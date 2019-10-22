Рябошапка создал департамент для надзора по расследованию преступлений на оккупированных территориях

В департамент будут входить два управления (по два отдела в каждом управлении).

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказ о создании в Генеральной прокуратуре Украины Департамента надзора по уголовным производствам относительно преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта.

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Как сообщила сегодня пресс-служба ГПУ, соответствующий приказ генпрокурор подписал 21 октября.

В департамент будут входить два управления (по два отдела в каждом управлении).

Деятельность департамента будет сосредоточена на осуществлении надзора относительно расследования преступлений, совершенных на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и в условиях вооруженного конфликта.

Как сообщал УНИАН, генеральный прокурор Руслан Рябошапка в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV заявлял, что одной из целей реформы прокуратуры является необходимость разорвать так называемые "неформальные союзы" полиции, прокуроров и судей в регионах Украины.