Сенцов: Европа не понимает, что такое Россия

Украине же, по мнению режиссера, нужно становиться сильнее, чтобы придать вес своему голосу в мире.

В Европе не понимают, что такое Российская Федерация и как думает российский народ. Поэтому европейцам нужно рассказывать, что собой представляет Россия.

Об этом заявил бывший политзаключенный и украинский режиссер Олег Сенцов в интервью НВ.

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"Глобально я рассказываю о противостоянии с Россией. В Европе не понимают, что такое Россия, как думает российский народ, у меня есть что рассказать", - отметил он.

По словам Сенцова, президент Франции Эммануэль Макрон понимает истинные цели президента РФ Владимира Путина, но у него есть свои задачи. То же, считает режиссер, и с ПАСЕ, участники которой стремятся вернуть Россию в диалог и уверены в правильности данного решения.

Режиссер добавил, что украинцам может не нравиться такое положение вещей, но с этим придется работать как с данностью.

"Мы можем устраивать демарши, можем троллить их в парламенте, но толку будет мало, от нас в мировой политике мало что зависит. И выход один: становиться сильнее... Поэтому пока мы не станем сильными по-настоящему, когда с нами начнут считаться не только в военном плане, но и в экономическом, нам сложно предоставить нашему голосу вес", - подчеркнул Сенцов.

Как сообщал УНИАН, Олег Сенцов высказал свое мнение о президенте Владимире Зеленском. Он, в частности, считает Зеленского искренним в своих намерениях.