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Зеленский искренен в своих намерениях - Сенцов

10:14, 24 октября 2019
Политика
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По словам Сенцова, украинский президент делает неожиданные вещи / фото УНИАН

«Меня часто спрашивают, что я думаю о президенте Зеленском. Главное, что я о нем понял на сейчас, что в своих намерениях он искренен. А таких искренних президентов у нас еще не было», — сказал он в интервью НВ.

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По словам Сенцова, украинский президент делает неожиданные вещи.

«Его критикуют. Вопрос в том, насколько он сможет выстроить сейчас всю систему страны, будет ли она новой либо останется ширмой для того, что есть сейчас. Это главный для меня вопрос, и ответа на него у меня пока нет», — резюмировал он.

Напомним, украинский режиссер Олег Сенцов вернулся в Украину в рамках обмена пленными с РФ 7 сентября. Он провел в российском плену пять лет.

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Теги: #Сенцов#Владимир Зеленский