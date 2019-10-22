ГПУ просит освободить от ответственности друзей Гладковского в деле о хищениях в оборонке - СМИ

Обвиняемые в полном объеме возместили убытки.

Прокуратура просит освободить от ответственности за неуплату налогов фигурантов скандала о хищении в оборонной сфере Андрея Рогозу и Виталия Жукова.

Об этом говорится в ответе Генеральной прокуратуры на запрос Украинской правды.

"По результатам расследования 26.07.2019 в Шевченковский районный суд Киева направлены ходатайства об освобождении от уголовной ответственности Ж. и Р ... на основании ч. 4 ст. 212 УК Украины, а именно в связи с уплатой налогов", - говорится в сообщении.

Следствие Главной военной прокуратуры установило, что Рогоза и Жуков фактически руководили фирмой "Оптимумспецдеталь" и способствовали уклонению компанией от уплаты налогов на сумму 26,6 миллиона гривен.

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Однако обвиняемые в полном объеме возместили убытки.

Заседания судов, которые должны были освободить Рогозу и Жукова от ответственности, были назначены на 2 и 18 сентября соответственно. Однако на сайте судебной власти не указано, состоялись ли заседания, решения о мужчинах пока не обнародованы.

Статья, которая позволила Жукову и Рогозе избежать наказания, предполагает, что нарушители должны были заплатить налоги и возместить убытки до того, как им объявят подозрение.

Жукову и Рогоза сообщили о подозрении сразу после обнародования журналистского расследования о коррупционных схемах, в марте 2019 года. На тот момент следствие прокуратуры продолжалось уже 3 года.

Как сообщал УНИАН, 25 февраля проект "Наші гроші з Денисом Бігусом" обнародовал расследование, в котором говорилось о том, что сын тогдашнего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь якобы причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе.

В расследовании утверждается, что Гладковский-младший и его партнеры вступили в сговор с чиновниками. Они скупали запчасти к военной техники и вооружению у российских контрабандистов, а также на складах украинской армии. Цены на запчасти, которые часто не соответствовали стандартам качества, были завышены в разы. Этот "товар" по сговору с руководством "Укроборонпрома" продавали на оборонные заводы. Таким образом группа якобы получила от "Укроборонпрома" не менее 250 млн грн. Олега Гладковского журналисты называли другом экс-президента Петра Порошенко и "смотрящим за оборонкой".

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4 марта Порошенко подписал указ об увольнении Гладковского.

САП открыла уголовное производство для проверки обнародованных журналистами фактов о миллионных сделках в оборонной сфере.

4 марта журналисты обнародовали новую часть расследования о закупке комплектующих по завышенным ценам для предприятий "Укроборонпрома", согласно которому действующий руководитель госконцерна Павел Букин и Гладковский якобы получали "откаты" за поставки высотомеров для ремонта в Украине Ан-26 из Казахстана.

11 марта журналисты обнародовали еще одну часть расследования, согласно которому НАБУ в декабре 2016 года считало подозрительными контракты компании "Оптимумспецдеталь" с Харьковским бронетанковым заводом и внесло ее в список фирм с признаками фиктивности, но позже вычеркнуло из этого списка. По данным журналистов, за такое решение НАБУ якобы брало взятки.

12 марта ГБР открыло производство по фактам возможных злоупотреблений должностными лицами Генпрокуратуры, СБУ, фискальной службы и НАБУ при расследовании дел о махинациях в оборонной сфере (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса).

5 июля стало известно, что Гладковский возглавил корпорацию "Богдан". 19 июля в корпорации "Богдан" заявили, что Гладковский находится за границей и не сможет прибыть на допрос в НАБУ.