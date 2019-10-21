Будут уволены: в ГПУ назвали количество прокуроров, которые отказались от переаттестации

Среди этого числа прокуроры, подавшие заявления, которые не соответствуют установленной форме.

218 прокуроров Генеральной прокуратуры Украины, которые отказались от перевода в новые органы прокуратуры и прохождения аттестации, будут уволены.

Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.

«218 прокуроров ГПУ не подали заявления о намерении пройти аттестацию и работать в новых органах прокуратуры. Таким образом, они самостоятельно отказались от аттестации для перевода в Офис генерального прокурора», - говорится в сообщении.

В ГПУ уточнили, что в это количество «входят также прокуроры, которые, вопреки закону и Порядку прохождения прокурорами аттестации, подали заявления, которые не соответствуют установленной форме». Они подлежат увольнению в соответствии с законодательством.

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«Вместе с тем, 11277 прокуроров (из них 1082 - в ГПУ), то есть более 96%, подали такие заявления установленного образца», - сообщили в ведомстве.

В ГПУ напомнили, что, согласно закону Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об первоочередных мерах по реформе органов прокуратуры», который вступил в силу 25 сентября 2019 года, прокуроры могут быть переведены в новые органы прокуратуры, которые будут созданы, только в случае успешного прохождения ими аттестации.

Закон определяет, что для прохождения аттестации и перевода в новые органы прокуратуры прокуроры подают заявления генеральному прокурору, в которых должно быть указано о намерении пройти аттестацию, дано согласие на обработку персональных данных, на применение процедур и условий проведения аттестации. Форма и порядок подачи заявления определяются Порядком прохождения прокурорами аттестации.