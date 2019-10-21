Гладковский вышел на свободу после внесения залога

Экс-чиновник заверил, что продолжит голодовку, которую объявил после задержания.

Бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олег Гладковський после внесения определенного судом залога покинул помещение Лукьяновского СИЗО в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, Гладковський вышел из СИЗО около 15.30.

Читайте такжеДело Гладковского "имеет определенные связи" с Пашинским - Рябошапка

«Голодовку я продолжаю», - сказал он. Отвечая на уточняющий вопрос, до какого момента он будет голодать, Гладковський отметил: «Пока все не выяснится».

Как сообщал УНАИН, 17 октября Гладковского задержали сотрудники НАБУ у ресторана вблизи Бориспольской трассы после того, как он пытался покинуть территорию Украины через аэропорт «Борисполь», но его не пропустили пограничники.

18 октября в САП заявили, что экс-чиновнику сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 364 (злоупотребление властью и служебным положением) и ст.366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины.

По данным следователей, в результате деятельности Гладковского государству были нанесены убытки в размере более 10,62 млн грн.

Кроме того, заявили в САП, Гладковський не задекларировал доходы супруги, полученные ею от сдачи в аренду элитной недвижимости в центре столицы.

Прокуроры САП просили ВАКС взять Гладковского под стражу с альтернативой внесения залога в 100 млн грн, однако суд постановил избрать экс-чиновнику меру пресечения в виде ареста с альтернативой залога в 10,6 млн грн.

21 октября за бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Гладковского внесен залог в сумме 10,6 млн грн.