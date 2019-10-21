Семья Гладковского внесла за него залог

Адвокат надеется, что Гладковского уже сегодня выпустят из СИЗО.

За бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олега Гладковского внесен залог.

Об этом сообщил адвокат Гладковского Руслан Волынец.

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Он отметил, что залог в сумме 10,6 млн грн внесла семья Гладковского. Сейчас идет оформление документов и адвокат надеется, что уже сегодня Гладковского выпустят из следственного изолятора.

Также он добавил, что сегодня защитники Гладковского получат полный текст постановления Высшего антикоррупционного суда, касающееся меры пресечения Гладковскому и будут готовить апелляционную жалобу, изучив это постановление.

Как сообщал УНИАН, 17 октября Гладковского задержали сотрудники НАБУ возле ресторана неподалёку от Бориспольской трассы после того, как он пытался покинуть территорию Украины через аэропорт «Борисполь», но его не пропустили пограничники.

18 октября в САП заявили, что экс-чиновник уведомлен о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 364 (злоупотребление властью и служебным положением) и статьей 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины.

По данным следователей, в результате деятельности Гладковского государству был нанесен ущерб более чем на 10,6 млн грн.

Кроме того, заявили в САП, Гладковский не задекларировал доходы супруги, полученные ею от сдачи в аренду элитной недвижимости в центре столицы.

Прокуроры САП просили ВАКС взять Гладковского под стражу с альтернативой внесения залога в 100 млн грн, однако суд постановил избрать экс-чиновнику меру пресечения в виде ареста с альтернативой залога в 10,6 млн грн.