Гладковского арестовали на два месяца с правом залога в 10,6 млн

Экс-заместителя секретаря СНБО отправили в СИЗО на 2 месяца.

Высший антикоррупционный суд отправил под арест на два месяца с возможностью внесения залога в размере 10 миллионов 623 тысячи 130 гривен бывшего заместителя секретаря Совета безопасности и обороны Украины Олега Гладковского.

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Как сообщал УНИАН, 17 октября Гладковского задержали сотрудники НАБУ у ресторана возле Бориспольской трассы после того, как он пытался покинуть территорию Украины через аэропорт «Борисполь», но его не пропустили пограничники.

18 октября в САП заявили, что экс-чиновнику сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 364 (злоупотребление властью и служебным положением) и ст.366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины.

По данным следователей, Гладковский использовал предоставленную ему власть и служебное положение с целью получения неправомерной выгоды структурой, в которой он является конечным владельцем, - ПАО «Автомобильная компания «Богдан Моторс». Он обеспечил включение в государственный оборонный заказ и дальнейшую закупку за средства госбюджета грузовиков МАЗ 6317 (Богдан 6317) по завышенным ценам у дочернего предприятия «Автосборочный завод №2», входящего в состав ПАО «Автомобильная компания «Богдан Моторс».

При этом, как следствие, государству был нанесен ущерб на сумму более 10,62 млн грн.

Кроме того, заявили в САП, Гладковский не задекларировал доходы супруги, полученные ею от сдачи в аренду элитной недвижимости в центре столицы, а именно 54 тыс. долл. (за 2016 год), 63 тыс. долл. (за 2017 год) и 47,5 тыс. долл. (за 2018 год).