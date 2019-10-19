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Рябошапка объяснил, почему Порошенко не объявлено ни одного подозрения

01:43, 19 октября 2019
Политика
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Петр Порошенко / REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, об этом генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка сообщил журналистам.

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«Когда следователь решит, что доказательств достаточно, а прокурор с ним согласится и скажет, что подозрение обоснованно, тогда мы увидим материалы, которые пойдут в Верховную Раду о снятии неприкосновенности», - сказал он.

Генпрокурор добавил, что пока не может говорить о сроках, когда это произойдет.

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Теги: #Порошенко#Рябошапка