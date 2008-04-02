Янукович послал Богословскую в Харьков, Шуфрича - в Одессу, а сам выйдет на Майдан

Завтра на антинатовских митингах, организованных Партией регионов, в Киеве будет выступать лидер партии Виктор ЯНУКОВИЧ, в Одессе – народный депутат Нестор ШУФРИЧ, в Харькове – народный депутат Инна БОГОСЛОВСКАЯ.

Об этом сообщил на пресс-конференции один из лидеров ПР Борис КОЛЕСНИКОВ.

Он отметил, что завтра массовые акции протеста будут проходить с 17 до 19 часов в восьми городах Украины.

Он сообщил, что В.ЯНУКОВИЧ будет выступать в Киеве в 18.30.

Как добавила народный депутат Украины Анна ГЕРМАН, «лучшие артисты, наиболее популярные в Украине, согласились выступить на антинатовских митингах». По ее словам, в частности, такое согласие дала певица София РОТАРУ.

А.ГЕРМАН подчеркнула, что акции будут проходить под лозунгом «Ничего о нас без нас». Она отметила, что должно закончиться то время, когда судьбу Украины решали без украинского народа. «Должно закончиться то время, когда нашу судьбу, судьбу украинского народа решал кто-то, кто большой», - отметила А.ГЕРМАН.

Она выразила надежду, что и в Бухаресте будет завершена эпоха, когда большие страны решают судьбу меньших. Она подчеркнула, что вопрос не в том вступать в НАТО или нет, а в том, чтобы этот вопрос решал сам украинский народ путем референдума.