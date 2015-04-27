Новую Конституцию нужно подтвердить референдумом - депутат

Об этом в интервью Главред заявил лидер Единого Центра, народный депутат Украины Виктор Балога.

Он объясняет это тем, что "уже сейчас руководитель МИД России диктует нам форму государственного устройства. А единственный аргумент нашей власти в пользу унитарности - это данные социологических опросов. Но, для наследников марксизма-ленинизма это - слабый аргумент, ведь в Советском Союзе социологию называли псевдонаукой".

«Если же говорить без иронии, то вариант Конституции, который наработает Конституционная комиссия и проголосует Верховная Рада, поставят под сомнение и на Востоке, и на Западе. Да и шансы на его прохождение в стенах парламента близки к нулю», - убежден Балога.

Политик заявил, что "в случае внесения этого вопроса на всеукраинский референдум, то уже никто не сможет поставить под сомнение легитимность такого процесса. Если в Николаеве и Херсоне более 50% граждан скажут, что единственным государственным языком должен быть украинский, защита русскоязычного населения больше не будет аргументом для развязывания агрессии".

«Проблема лишь в том, что каждый, кто становится владельцем четвертого этажа на Банковой на отведенную народом каденцию, почти всегда теряет способность адекватно оценивать ситуацию, сразу хочет выстроить под себя все, в том числе и Конституцию. Были даже такие, кому казалось, что они там будут сидеть вечно», - констатировал Балога.

Депутат надеется, что действующий президент не будет продолжать эту традицию. Иначе, по его мнению, реальных изменений к улучшению благосостояния простого украинца ждать не приходится.