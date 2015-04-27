Экс-посол США в РФ о дальнейшей ситуации на Донбассе: Не будет ни войны, ни мира

Такое мнение в интервью "Подробностям недели" озвучил экс-посол США в Российской Федерации Майкл Макфол.

"Всегда сложно пытаться предсказать будущее, особенно если здесь замешанна Россия. Но я прогнозирую, что не будет ни войны, ни мира. Будет продолжение неопределенности: немного войны, немного мира. Конфликт не будет ни урегулирован, ни решен. Именно такая ситуация в интересах Путина", - сказал он.

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"Ему не нужно урегулирование конфликта, ему нужно продолжать давить на Украину. Возможно, чтобы добиться экономического краха. Запад сосредоточен на том, чтобы достичь урегулирования, Запад хочет решения, но не Путин. Для него выгодно чтобы эта ситуация продолжалась", - отметил Макфол.