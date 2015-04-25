Порошенко: Николаев стал надежным форпостом Украины на юге

«Даже не верится, что год назад здесь пытались посеять семена «Русской весны». Не получилось: почва является украинской», - цитирует главу государства его пресс-служба.

Порошенко добавил, что для Одессы, Днепропетровска, Херсона и Николаева «готовилась судьба так называемых «ДНР» и «ЛНР», где ныне царят террор, бесправие, насилие, тысячи погибших и сотни тысяч беженцев, разграблены банки и остановлены предприятия, людей лишили зарплат и пенсий».

«Они и сейчас не оставляют этих попыток. Каждый день мы перекрываем каналы, по которым из России пытаются экспортировать терроризм в Украине», - подчеркнул президент.

Читайте такжеПорошенко на Николаевщине наблюдал за военно-тактическими учениямиВ частности, недавно СБУ проводила операцию по задержке террористической группировки, которая готовила уничтожение политических деятелей, террористические акты и подрывы общественных массовых собраний.

Глава государства добавил, что враг хотел противопоставить украинцев друг другу, однако тяжелые испытания, наоборот, сплотили народ в современную украинско-европейскую политическую нацию.

Как сообщал УНИАН, президент Украины в субботу находится с рабочей поездкой на Николаевщине.