Зеленский не считает, что реализация так называемой «формулы Штайнмайера» приведет к гражданской войне в Украине

В то же время президент Владимир Зеленский отметил, что если этот вопрос «подогревать», то может быть «все что угодно».

Президент Владимир Зеленский не считает, что реализация положений так называемой «формулы Штайнмайера» приведет к гражданской войне в Украине.

Об этом он сказал в ходе пресс-марафона.

Отвечая на «блиц-вопрос» журналиста, говорил ли он президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру, что его «формула фуфло», Зеленский ответил отрицательно.

В то же время он не согласился с утверждением, что внедрение этой «формулы» может привести к внутреннему конфликту в Украине, к гражданской войне.

Читайте такжеЗеленский в "формуле Штайнмайера": я, как Ван Дамм, в конкретном шпагате

«Я думаю, что это не правда, потому что в обществе есть запрос на прекращение войны. Если пойдут подогревать этот вопрос и дальше, то может быть все что угодно», - отметил президент.

Как сообщал УНИАН, 1 октября президент Владимир Зеленский сообщил, что украинская сторона на переговорах ТКГ в Минске ответила на письмо спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика, что согласовывает так называемую «формулу Штайнмайера».

Согласование текста «формулы Штайнмайера» вызвало общественный резонанс, в тот же день вечером состоялся пикет у Офиса президента.

3 октября в видеообращении Зеленский заявил, что «формула» должна быть имплементирована в новый закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, который Верховная Рада будет разрабатывать в тесном сотрудничестве и при публичном обсуждении с обществом, и в нем не будет пересечена ни одна «красная линия».

Президент пояснил, что «формула Штайнмайера» дает ответ на вопрос, когда должен вступить в силу закон «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», и отметил, что она не предполагает признание Украиной аннексии Крыма и проведение местных выборов на Донбассе «под дулами пулеметов».

Также Зеленский заверил, что местные выборы не состоятся, если на Донбассе останутся войска, и заявил, что вопрос вывода российских военных из оккупированных районов Донбасса должен обсуждаться в «нормандском формате».

6 октября в Киеве и многих других городах Украины прошли акции, участники которых выступали против реализации «формулы Штайнмайера».