Зеленский назвал условие, при котором распустит партию "Слуга народа"

По словам президента Владимира Зеленского, члены партии знают его позицию.

Президент Украины Владимир Зеленский уверяет, что может распустить партию "Слуга народа" через год, если партийцы "начнут есть друг друга".

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Об этом он сказал во время пресс-марафона.

"Люди их избирали. Да, они победили благодаря мне, благодаря поддержке обществом моей фамилии и благодаря тому, что многие из них что-то значат, многие из них профессионалы ... Я не хочу ломать эту партию. Они знают мое отношение. Если они начнут есть друг друга - я через год их распущу", - заявил он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что Верховная Рада IX созыва или воплотит все, что не смогли сделать за предыдущие 28 лет, или просуществует один год.