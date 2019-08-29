Зеленский допустил, что новая Рада может просуществовать один год

Зеленский призвал народных депутатов войти в историю как парламент, где не было драк, прогулов, кнокподавства, и сосредоточиться на конструктиве и ежедневной кропотливой работе на благо украинского народа.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что Верховная Рада IX созыва либо воплотит все, что не смогли сделать за предыдущие 28 лет, либо просуществует один год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время выступления в Верховной Раде с внеочередным посланием о внутреннем и внешнем положении Украины.

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По словам президента, ВР этого созыва войдет в историю. «Вопрос один: как? Вы имеете все шансы попасть в учебники как парламент, который сделал невероятное, который воплотил все, что не смогли сделать предыдущие 28 лет. Как парламент, где не было драк, я вас очень прошу, прогулов, я вас очень прошу, кнокподавства. Вся страна очень просит. А лишь конструктив и ежедневная кропотливая работа на благо украинского народа», - заявил он.

В противном случае Зеленский пообещал, что Верховная Рада IX созыва просуществует один год. «Либо вы войдете в историю как парламент, просуществовавший менее всего - один год. Фактически, это ваш, наш испытательный срок. Поверьте, я знаю, что распускать Верховную Раду - не так страшно. Но я искренне верю от души и сердца и надеюсь, что этого не произойдет. Давайте сделаем это вместе! Спасибо! Слава Украине!», - подчеркнул он.