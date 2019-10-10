Зеленский подчеркнул важность осуществления в его каденцию визита президента США в Украину

Президент Владимир Зеленский также отказался комментировать политическую ситуацию в США.

Президент Владимир Зеленский подчеркивает важность осуществления во время его каденции визита президента США в Украину.

Об этом он сказал во время пресс-марафона.

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Зеленский также подчеркнул необходимость укрепления отношений между Украиной и США, и рассчитывает осуществить официальный визит в Соединенные Штаты.

«Со своей стороны, мы работаем на тем, чтобы состоялся визит в течение моей каденции, не знаю, когда, президента США в Украину. Для нас это имиджево очень важно, и важный сигнал для других наших партнеров, что США поддерживают стратегию и в целом поддерживают политику Украины», - заявил президент.

Зеленский подчеркнул, что не будет комментировать политическую ситуацию в США, отметив, что не хочет вмешиваться никоим образом в выборы независимой страны.

На просьбу журналистов прокомментировать информацию некоторых СМИ о том, что в США он якобы встречался с американским бизнесменом украинского происхождения Сэмом Кислиным, фирма которого может быть причастна к отмыванию денег соратниками экс-президента Виктора Януковича, Зеленский отметил, что даже не знает кто такой Кислин.

«Вчера написали, что я встречался в Нью-Йорке с каким-то господином Кислиным. Я просто не знаю кто это, я не знаю, где я с ним общался, может он куда-то зашел там, где было очень много людей, и может меня видел ли я его увидел», - сказал Зеленский.

«Информации много, разговоров много, а содержательных общений мало», - добавил Зеленский.