Вопрос Крыма нужно обсуждать в "нормандском формате" – Зеленский

Президент Владимир Зеленский выразил убеждение, что необходимо вернуться к обсуждению вопроса относительно возвращения Крыма.

Президент Украины Владимир Зеленский выступает за вынесение вопроса о возвращении аннексированного Россией Крыма на обсуждение в рамках встреч в "нормандском формате".

Об этом он сказал во время пресс-марафона.

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"Относительно Крыма... Я постоянно поднимал вопрос, а почему в Минске не обсуждается Крым? А почему в "нормандском формате" не обсуждается Крым? То есть для меня "нормандский формат" - это еще и возможность решения вопроса Крыма, просто возвращение его хотя бы к обсуждению", - заявил президент.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не против прямой встречи с президентом России Владимиром Путиным, но сегодня никто о ней не говорит, «потому что все против».