Зеленский о встрече с Путиным: должна быть, но говорим только о "нормандском формате"

По мнению президента Украины, такая встреча необходима, если есть желание "закончить войну".

Президент Украины Владимир Зеленский не против прямой встречи с президентом России Владимиром Путиным, но сегодня никто о ней не говорит, «потому что все против».

Об этом он сказал во время пресс-марафона.

Так, на вопрос журналиста, возможно ли проведение его встречи с Путиным, Зеленский ответил: «Я не знаю».

Читайте такжеЗеленский назвал свою главную миссию на посту президента«Мы договорились, что саммит «нормандского формата» может быть. Сложно было в целом договориться о том, чтобы он состоялся. Потому что с 2016 года его не было, и, в принципе, было такое ощущение, что это никому не нужно из власти. Мы сказали: «Нам нужно. Нужно смотреть друг другу в глаза, нужно встречаться», – заявил Зеленский.

При этом он отметил, что встречи эти могут быть в двух форматах: «нормандском» и тет-а-тет с Путиным.

«Но об этой встрече (прямой с Путиным – УНИАН), никто не говорит, потому что все против... Я не знаю (возможно ли это – УНИАН). Я даже не могу вам сейчас об этом сказать. Я знаю одно, что эта встреча должна быть. Она должна быть, если мы хотим закончить войну. Мы сейчас говорим только о «нормандскому формате». Пока что он такой. И я благодарен нашим западным партнерам, что хотя бы он у нас есть. И сейчас все готовы к «нормандскому формату», – добавил Зеленский.

Как сообщал УНИАН, 10 октября по инициативе Зеленского проходит пресс-марафон для представителей СМИ.