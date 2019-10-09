Яременко не видит причин волноваться из-за расследования Нидерландами "роли Украины" в катастрофе MH17

По словам народного депутата, Украина в то время действовала в соответствии с рекомендациями ИКАО.

Глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Богдан Яременко не видит причин волноваться из-за решения голландского парламента расследовать роль Украины в катастрофе самолета Malaysia Airlines рейса MH17 над Донецкой областью в 2014 году.

Об этом Яременко рассказал в видео, опубликованном на его странице в Facebook, передает lb.ua.

"Мне кажется, нам не о чем переживать. Это поможет всем установить справедливость, понять и наконец-то поставить точку в том, что в те дни что бы не делала Украина с точки зрения решения авиационных органов, не это стало причиной катастрофы - не Украина запустила ракету и убила людей", - сказал Яременко.

По его словам, Украина в то время действовала в соответствии с рекомендациями ИКАО, частично закрыв воздушное пространство над зоной боевых действий для полетов гражданской авиации: с 1 июля - до эшелона FL260 (7900 метров), а с 14 июля - до эшелона FL320 (9750 метров).

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"Реагируя на случаи сбития военных самолетов и авиационной техники российскими войсками на Донбассе, Украина все время повышала порог, то есть эшелон, который могут использовать суда гражданской авиации, пытаясь реализовать меры обеспечения безопасности", - напомнил Яременко.

Он добавил, что полное закрытие воздушного пространства не является гарантией полной безопасности, потому что если Россия додумалась отправить на Донбасс "Бук", то вполне может применить и С-400 с дальностью поражения до 400 км и способной поражать цели на высоте до 60 км. "Логика, что, закрыв воздушные коридоры над зоной конфликта, мы бы сделали полностью невозможной катастрофу, не совсем правильная", - сказал Яременко.

Депутат сообщил, что это решения голландского парламента будет рассматриваться на заседании комитета по иностранным делам на заседании в среду.

"Сегодня мы будем рассматривать на комитете решение голландского парламента. Я буду призывать к сдержанности. Решение парламента Голландии, учитывая что было несколько проектов и был выбран наиболее деликатный по отношению к Украине, не дает оснований для криков, инсинуаций или несдержанного поведения. Давайте будем мудрыми", - резюмировал он.

Как сообщал УНИАН, парламент Нидерландов поддержал предложение CDA (Христианско-демократической партии) по дополнительному расследованию причин, по которым Украина не закрыла воздушное пространство над Донбассом во время боевых действий в 2014 году.

Справка. Самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной Россией территорией Донецкой области. Погибли все 298 человек, находившихся на борту. Большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

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24 мая 2018 года Совместная следственная группа, в состав которой входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, пришла к выводу, что зенитный ракетный комплекс "Бук", выстрелом из которого был сбит самолет, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде вооруженных сил РФ, дислоцирующейся в Курске.

19 июня 2019 года международная Совместная следственная группа заявила, что первыми четырьмя подозреваемыми в трагедии рейса МН17 являются российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков), который летом 2014 года был так называемым "министром обороны ДНР", российский генерал Сергей Дубинский (позывной "Хмурый"), который руководил "разведкой ДНР", Олег Пулатов (позывной "Гюрза"), который в 2014 году был "руководителем 2-го отдела ГРУ ДНР", а также Леонид Харченко (позывной "Крот"), который был вожаком «разведывательного батальона» боевиков.

Суд над подозреваемыми в катастрофе малайзийского "Боинга" должен начаться 9 марта 2020 года.