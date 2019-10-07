НАПК открыло доступ к декларациям военных прокуроров

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции открыло доступ к почти 600 документам в отношении 117 человек.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции открыло доступ к декларациям военных прокуроров.

Об этом НАПК сообщает в Facebook.

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«Сегодня Национальное агентство завершило работы по открытию доступа к декларациям военных прокуроров в публичной части Реестра. Открыто 596 документов в отношении 117 лиц», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, главный военный прокурор Виктор Чумак отменил постановление о применении мер специальной безопасности от 31 марта 2017 года, согласно которой была обеспечена конфиденциальность данных ряда должностных лиц военной прокуратуры.

Пресс-секретарь главного военного прокурора Евгения Сливко объяснила УНИАН, что это означает, что НАПК должно без проволочек открыть на своем сайте декларации военных прокуроров за 2017-2019 годы, и что на будущее декларации прокуроров также будут в открытом доступе.

Каждый гражданин будет иметь возможность ознакомиться с ними на официальном сайте НАПК в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.