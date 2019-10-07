Турчинов об аресте Пашинского: за 5 лет "традиции Печерского суда" не изменились

Экс-секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что в сегодняшнем решении суда об избрании бывшему народному депутату Сергею Пашинскому меры пресечения в виде заключения под стражу есть вина предыдущей власти.

Бывший секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов признал, что за 5 лет «традиции Печерского суда» не изменились.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Турчинов заявил журналистам, комментируя решение Печерского райсуда Киева об избрании бывшему народному депутату Сергею Пашинскому меры пресечения в виде заключения под стражу.

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"Мне жаль, что традиции Печерского суда не изменились. Они какими были во времена Януковича, к сожалению, такими и остались через 5 лет. И я считаю, что, безусловно, в этом есть вина и бывшей власти", - сказал Турчинов.

Кроме того, он добавил, что как представитель предыдущей власти не боится ареста или преследований.

"Если бы мы боялись, то не стояли бы с вами на Майдане, если бы мы боялись - то 18-20 числа (февраля 2014 года - УНИАН) куда-то бы выехали и скрылись. Жизнь нас научила не бояться", - сказал Турчинов.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 7 октября, Печерский райсуд Киева постановил взять Пашинского, подозреваемого в нанесении тяжкого телесного повреждения, под стражу до 4 декабря.

Пашинского подозревают в нанесении гражданину Вячеславу Химикусу тяжкого телесного повреждения (ч.1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины). Ему грозит наказание от 5 до 8 лет лишения свободы.

Конфликт между Пашинским и жителем Васильковского района Химикусом, в результате которого Пашинский применил огнестрельное оружие и ранил Химикуса, возник 31 декабря 2016 года.

После того дело относительно их конфликта несколько раз то закрывали, то вновь возобновляли.