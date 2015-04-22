На майские праздники в больших городах будут работать Антитеррористические центры - Турчинов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире 5-го канала.

”Задача стоит очень жесткая: антитеррор в стране должен работать достаточно эффективно. Накануне майских праздников, которые враги Украины попытаются использовать именно для дестабилизации ситуации, чтобы активизировать именно деятельность против Украины и некоторых политических группировок, и в том числе сделать провокации, я не исключаю, что провокации будут включать, в том числе, элементы диверсий и террора для того, чтобы действительно дестабилизировать ситуацию нашей страны”, - подчеркнул Турчинов.

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Также он добавил, что ”задача борьбы с террором, это одна из главных задач, которая стоит перед Службой безопасности и МВД. Мы будем снова, как это было во время раскрытия преступлений в Харькове, возобновлять работу Антитеррористических центров во всех крупных городах, и снова будут активно работать горячие линии, на которые можно будет позвонить, будет усилено патрулирование”.