Порошенко утвердил общую структуру и численность СБУ

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Документом определяется штатная численность служащих СБУ, необходимых для выполнения возложенных на нее задач в период с момента объявления мобилизации до момента введения военного состояния или до момента принятия решения о демобилизации. Также урегулирован вопрос определения численности Службы в период действия военного положения.

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Так, законом утверждается общая численность СБУ в количестве 27 тыс. человек в мирное время, в количестве 31 тыс. лиц - в особый период (кроме периода действия военного положения), а на период действия военного положения в соответствии с Мобилизационным планом Украины на особый период.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 9 апреля приняла Закон "О внесении изменения в статью 2 Закона Украины "Об общей структуре и численности Службы безопасности Украины".