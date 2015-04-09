ВР приняла закон об увеличении численности СБУ в случае военного положения

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 268 народных депутатов из 368, зарегистрированных в сессионном зале.

Согласно пояснительной записке, целью закона является «преусмотрение ресурса сил (штатной численности), необходимого для выполнения Службой безопасности Украины возложенных на нее задач в особый период с момента объявления мобилизации до часа введения военного положения или до момента принятия решения о демобилизации, а также урегулирование вопроса определения численности Службы безопасности Украины на период действия военного положения».

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Так, законом утверждена общая численность СБУ в количестве 27 тыс. человек, в особый период (кроме периода действия военного положения) - в количестве 31 тыс. человек, а на период действия военного положения - в количестве согласно мобилизационному плану Украины на особый период.

Председатель Комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский отметил, что сегодня, согласно Закону "Об общей структуре и численности Службы безопасности Украины", численность СБУ составляет 31 050 человек. В то же время, по его словам, этим законом не решается вопрос численности Службы безопасности Украины в особый период.

Поэтому, объяснил Пашинский, возникла необходимость в законодательном определении общей численности СБУ в мирное время, в особый период (кроме периода действия военного положения) и урегулирования вопроса о численности Службы безопасности Украины на период действия военного положения.