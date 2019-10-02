Сурков рассказал, когда будет согласована дата проведения саммита «нормандской четверки»

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявлял, что встречу лидеров «нормандской четверки» отложили из-за России.

Окончательное согласование даты саммита «Нормандской четверки» состоится после того, как будет практически завершено и подтверждено разведение сил в Петровском и Золотом на Донбассе.

Об этом заявил помощник президента России Владислав Сурков, передает ТАСС.

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По его словам, процесс разведения войск может занять около двух недель.

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что встречу лидеров «Нормандской четверки» отложили из-за России.

В составе «Нормандской четверки» четыре страны: Украина, Германия, Франция и Россия. Встречи призваны решить вооруженный конфликт на Донбассе.

Как сообщал УНИАН, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона на переговорах ТКГ в Минске ответила на письмо Сайдика, которое согласует так называемую "формулу Штайнмайера".

"Мы ответили на письмо господина Сайдика, что мы согласовываем текст "формулы Штайнмайера", - сказал президент и добавил, что эта формула должна быть имплементирована в новый закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Существующий закон об особом статусе Донбасса действует до 31 декабря 2019 года.

По словам Зеленского, новый закон будет разрабатывать парламент в тесном сотрудничестве и при публичном обсуждении с обществом и в нем не будет пересечена ни одна "красная линия".

"Именно поэтому нет и не будет никогда никакой капитуляции. Никакой", - отметил Зеленский, подчеркнув, что местные выборы не состоятся, если на Донбассе останутся войска.

Также Зеленский отметил, что вопрос вывода российских военных из оккупированных районов Донбасса должен обсуждаться в "нормандском формате".