Сурков рассказал, когда будет согласована дата проведения саммита «нормандской четверки»
Окончательное согласование даты саммита «Нормандской четверки» состоится после того, как будет практически завершено и подтверждено разведение сил в Петровском и Золотом на Донбассе.
Об этом заявил помощник президента России Владислав Сурков, передает ТАСС.
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По его словам, процесс разведения войск может занять около двух недель.
Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что встречу лидеров «Нормандской четверки» отложили из-за России.
В составе «Нормандской четверки» четыре страны: Украина, Германия, Франция и Россия. Встречи призваны решить вооруженный конфликт на Донбассе.
Как сообщал УНИАН, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона на переговорах ТКГ в Минске ответила на письмо Сайдика, которое согласует так называемую "формулу Штайнмайера".
"Мы ответили на письмо господина Сайдика, что мы согласовываем текст "формулы Штайнмайера", - сказал президент и добавил, что эта формула должна быть имплементирована в новый закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Существующий закон об особом статусе Донбасса действует до 31 декабря 2019 года.
По словам Зеленского, новый закон будет разрабатывать парламент в тесном сотрудничестве и при публичном обсуждении с обществом и в нем не будет пересечена ни одна "красная линия".
"Именно поэтому нет и не будет никогда никакой капитуляции. Никакой", - отметил Зеленский, подчеркнув, что местные выборы не состоятся, если на Донбассе останутся войска.
Также Зеленский отметил, что вопрос вывода российских военных из оккупированных районов Донбасса должен обсуждаться в "нормандском формате".