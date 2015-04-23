"Оппозиционный блок" устроил демарш в Раде, покинув заседание парламента

Как передает корреспондент УНИАН, в своем выступлении он отметил, что накануне в Киев прибыли шахтеры с требованиями о выплате заработных плат, незакрытия шахт, сохранение рабочих мест.

«К сожалению, ни одна провластная организация с ними не встретилась и не дала ответа на эти вопросы», - сказал Бойко и добавил, что в сегодняшней повестке дня нет вопросов, которые касаются этих людей.

Таким образом, заявил Бойко, фракция Оппозиционный блок «прекращает работу в Верховной Раде на сегодняшний день, покидает сессионный зал».

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В то же время заработную плату депутатов за сегодняшний день он предложил направить в «Фонд защиты детей погибших шахтеров».

«Фракция выходит из зала», - сказал депутат.

В свою очередь лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко предложил Бойко направить не дневную зарплату депутата, а «украденные всеми вами деньги».

«При правлении Януковича... 400 миллионов долларов на вышках Бойко знаменитых, на облгазах и на всем остальном. Верните их и тогда у шахтеров будет и работа, и зарплата», - сказал депутат.