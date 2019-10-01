Делегации Украины и еще четырех стран в ПАСЕ отказались от празднования 70-й годовщины Совета Европы

Делегации пяти стран создали в ПАСЕ группу "Балтик плюс" с целью поддержки политики непризнания аннексии Крыма и осуждения длительной оккупации Россией Крыма, части восточной Украины и территорий Грузии и Молдовы.

Делегации Украины, Латвии, Литвы, Эстонии и Грузии в Парламентской ассамблее Совета Европы отказались от участия в праздничных мероприятиях по случаю 70-й годовщины Совета Европы.

Об этом в Facebook сообщила председатель Постоянной делегации Верховной Рады Украины в ПАСЕ Елизавета Ясько.

В частности, она отметила, что было подписано заявление о создании постоянной группы "Балтик плюс" в ПАСЕ.

По ее словам, с этими странами была достигнута договоренность о дальнейшей системной работе по созданию механизмов возвращения доверия к ПАСЕ.

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Следующая встреча этой группы состоится в Киеве.

"Задача - продолжать политику непризнания аннексии Крыма, осуждения оккупации Россией Крыма, части восточной Украины, Грузии и Молдовы. Наш первый шаг - отказ от празднования 70-й годовщины организации, которая потеряла свой авторитет в глазах миллионов граждан государств-членов", - отметила Ясько.

Она уточнила, что это результат консультаций, проведенных в последние два дня в Страсбурге, где проходит осенняя сессия ПАСЕ.

"Мы приглашаем в нашу группу всех, для кого европейские ценности и выполнение обязательств - не пустые слова. Сообща будем защищать ценности Совета Европы для всех его членов без исключения", - заявила Ясько.

Также она опубликовала текст заявления делегаций Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы и Украины в ПАСЕ об отказе от участия в празднованиях 70-й годовщины Совета Европы.

"В этом году, когда отмечается 70-летие Совета Европы, мы видим, что стандарты и ценности этого института были серьезно скомпрометированы и авторитет Парламентской ассамблеи - значительно ослаблен", - говорится в заявлении.

В частности, отмечается, что ранее Совет Европы разрабатывал и поддерживал высокие стандарты соблюдения прав человека и верховенства права для своих государств-членов.

"К сожалению, июнь 2019 года знаменует начало другой эпохи. Во время летней части своей сессии ПАСЕ приняла резолюцию 2292 (2019), которая безусловно восстанавливает право голоса и другие процедурные права российской делегации. Делая это, большинство в ПАСЕ закрыло глаза на постоянные нарушения прав человека, похищения, незаконную оккупацию и аннексию территорий, незаконное заключение граждан государств-членов и войну, которую Российская Федерация все еще ведет против своих соседей", - отмечается в заявлении.

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В этой связи сказано, что "это решение показало новые слабые стороны ПАСЕ в условиях массовых нарушений ее Устава со стороны некоторых государств-членов".

"За три месяца, прошедшие со времени принятия резолюции 2292, Россия не продемонстрировала значительного прогресса в выполнении своих обязательств в соответствии с Уставом Совета Европы. Более того, российские власти провели так называемые "местные выборы" на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и в городе Севастополе (Украина), активизировали установку ограничительных сооружений на грузинской территории вблизи линии административной границы оккупированного Россией грузинского региона Южной Осетии (так называемая "бордеризация"), способствовали так называемым президентским выборам, которые прошли под контролем Российской Федерации 25 августа 2019 года на оккупированной территории Абхазии (Грузия), жестоко подавили мирные протесты граждан, требующих открытых и честных муниципальных выборов, и прибегли к судебным преследованиям протестующих", - говорится в заявлении.

При этом отмечается, что делегации членов группы "Балтик плюс" будут продолжать поддерживать политику непризнания аннексии Крыма и осуждения длительной оккупации Россией Крыма, части восточной Украины и частей Грузии и Молдовы.

Как сообщал УНИАН, в Страсбурге 30 сентября открылась осенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая продлится до 4 октября.

Украинская делегация не будет принимать участия в ее работе в знак протеста против возвращения РФ. При этом, несколько членов украинской делегации приехали на сессию ПАСЕ для неформальной работы и проведения консультаций.