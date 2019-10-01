Только совместными усилиями: Гончарук рассказал, как "прибить контрабас"

Гончарук подчеркнул, что невозможно побороть контрабанду, которую покрывают прокуратура и СБУ.

Контрабанду можно победить только совместными силами Кабмина, СБУ и прокуратуры под координацией президента.

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Об этом премьер-министр Алексей Гончарук заявил в эфире "Свободы слова" на ICTV.

"Невозможно побороть контрабанду, которую покрывают прокуратура, СБУ, силами Министерства финансов. Поэтому меня не удивляет, что в прошлом правительстве это было сделать гораздо сложнее. Я убежден в том, что нынешние руководители прокуратуры и Службы безопасности Украины качественно отличаются, моральными качествами, прежде всего, от тех людей, которые возглавляли эти органы до этого", - сказал Гончарук.

Премьер выразил уверенность, что контрабанду можно будет побороть и прекратить только силами правительства, СБУ и прокуратуры - если сотрудничество этих органов будет обеспечено под координацией президента и при его лидерстве.

Как сообщал УНИАН, ранее во время выступления на 16-й ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в Киеве Гончарук заявил, что Украина быстро одолеет коррупцию и наведет порядок с природными монополиями