Украина быстро одолеет коррупцию и наведет порядок с монополиями - премьер

По словам премьер-министра Алексея Гончарука, Украина станет наиболее быстро и динамично растущей экономикой в ближайшие пять лет.

Украина быстро одолеет коррупцию и наведет порядок с природными монополиями.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Алексей Гончарук сказал во время выступления на 16-й ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в Киеве.

"Самое главное, что нужно знать миру об Украине, - это то, что это будет наиболее быстро и динамично растущая экономика, и страна, в которой как возможно скорее произойдет трансформация от постсоветского к современному, глобальному миру", - заявил Гончарук.

Он заверяет, что экономика страны будет расти быстрее экономики других стран в следующие пять лет.

"Это точно будет хороший плюс для того, чтобы инвестировать, потому что мы здесь довольно быстро одолеем коррупцию. Довольно быстро наведем порядок с природными монополиями. Довольно быстро найдем общий язык с группами влияния", - добавил Гончарук.

Как сообщал УНИАН, 2 сентября Гончарук заявил, что задачей нового правительства является рост украинской экономики как минимум на 40% за пять лет.

По его словам, для обеспечения задачи Кабмина по увеличению экономического роста в ближайшие пять лет, ВВП Украины в 2020 году должно вырасти на 5%, а в 2021-2024 годах – должно увеличиваться как минимум на 7% в год.

Кабинет министров прогнозирует в 2019 году рост ВВП Украины на 3%, Национальный банк - на 2,5%, Международный валютный фонд - на 2,7%, Всемирный банк - на 2,9%. Согласно консенсус-прогнозу опрошенных УНИАН экспертов, в 2019 году рост экономики Украины замедлится до 2,8%.