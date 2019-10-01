Помпео присутствовал во время телефонного разговора Зеленского с Трампом - СМИ

Какую роль сыграл государственный секретарь США во время переговоров - неизвестно.

Государственный секретарь США Майк Помпео присутствовал в Белом доме во время телефонного разговора президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского, которая стала основанием для возможного импичмента президента США.

Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на информацию от чиновника Госдепа.

"Госсекретарь Майк Помпео был среди чиновников администрации, которые слушали телефонный звонок от 25 июля между президентом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским", - заявил чиновник Госдепа.

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Как сообщал УНИАН, между Белым домом и Конгрессом разгорелся скандал после появления в СМИ сообщений, что представитель разведки США в рамках программы защиты обличителей нарушений подал записку генеральному инспектору, где говорилось, что Трамп «пообещал» что-то лидеру иностранного государства, руководствуясь собственными политическими интересами. В СМИ предполагали, что во время разговора с Зеленским Трамп мог не раз настаивать на расследовании в Украине действий влиятельного политика от Демократической партии, бывшего вице-президента США Джо Байдена.

21 сентября конгрессмены США обратились к администрации Трампа с требованием предоставить стенограмму его разговора с Зеленским. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси 24 сентября объявила о том, что Конгресс начинает официальное инициирование процедуры импичмента Трампа.

25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского, состоявшегося 25 июля. Стенограмма была рассекречена после распоряжения Трампа.

В стенограмме говорилось о том, что Трамп просил Зеленского изучить дело против сына Байдена - Хантера Байдена.