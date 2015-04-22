Первое заседание Высшего совета юстиции должно состояться уже в начале мая

Председатель Временной специальной комиссии по проверке судей судов общей юрисдикции Владимир Мойсик убежден, что первое заседание Высшего совета юстиции состоится уже в начале мая.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Мойсик заявил журналистам на брифинге после заседания комиссии.

Он отметил, что почти сто процентов решений комиссии относительно судей будут поддержаны Высшим советом юстиции. “Я не считаю, что мы сейчас должны идти окольными путями, куда нас хотят завести некоторые юристы: давайте через Верховный суд добьемся отмены решений, сделаем то же самое через апелляцию, и отложим дело люстрации в долгий ящик. Я думаю, что в 99 процентах случаев Высший совет юстиции с нами согласится», - сказал Мойсик.

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Кроме того, он заявил, что не отмена апелляционной инстанцией решений судей, в отношении которых комиссией приняты рекомендации о лишении их судейского статуса, не является препятствием для того, чтобы эти судьи больше не носили мантии: “Такая правовая позиция поддерживается в высших судах: если решение не отменено, то судья не подлежит ответственности. Но мы придерживаемся другого мнения: нас не интересует, что там написал судья, отменили его решение или нет. Ведь есть базовые права человека, есть Закон и есть Конституция. И они должны быть соблюдены. А что написал судья в своем решении, дошло ли оно до апелляции, нас не интересует”.

Также Мойсик выразил убеждение, что первое заседание Высшего совета юстиции состоится уже в начале мая: “28-29 апреля вы услышите фамилии всех членов Высшего совета юстиции. Через неделю-две они соберутся на первое организационное заседание, и Высший совет юстиции заработает”.