Заместитель председателя ВР прогнозирует попытки срыва работы Высшего совета юстиции

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявила заместитель председателя Верховной Рады Оксана Сыроид.

"Мы имеем угрозу, что будут попытки затормозить или даже сорвать ВСЮ работу. Может быть сорван Съезд адвокатов, который должен назначить трех членов ВСЮ, или оспорят его результаты в суде. Поэтому общество должно следить за этим процессом. Нельзя допустить, чтобы определенные судьи не были привлечены к ответственности", - сказала Сыроид.

Читайте такжеСыроид: Сегодня парламент можно сравнить с человеком, который пережила тяжелое насилиеСреди угроз судебной реформе Сыроид также назвала возможную попытку нынешних председателей судов повторно избраться на должности, несмотря на закон, не допускает переизбрание на эти должности.

"Есть подозрения, что председатели судов, избранные в прошлом году, попытаются переизбраться, поскольку считают, что предыдущий срок их президентства не учитывается. Это опасная тенденция", - подчеркнула заместитель председателя ВР.

Как сообщал УНИАН, 24 марта завершился срок подачи документов от кандидатов в ВСЮ для назначения Съездом адвокатов Украины.