Председатель комитета по вопросам финансов Гетманцев был помощником Сивковича – расследование

Автору скандального законопроекта 1210, председателю парламентского комитета по вопросам финансов Данилу Гетманцеву не позволили в 2017 занять должность судьи Кассационного админсуда.

Данный факт выяснил член Общественного Совета добропорядочности Роман Маселко.

Так, Общественный совет добропорядочности выявил ряд фактов, которые не позволили ему в 2017 году претендовать на должность судьи Кассационного админсуда. В праве на свершение правосудия ему отказала и Высшая квалификационная комиссия судей.

Во время конкурса Общественный совет добропорядочности анализировал информацию относительно него и мы обнаружили детали, которые заставили сделать негативный вывод. Мы выяснили, что он имел тесные отношения, был помощником нардепа Сивковича, который имеет сомнительную и неоднозначную репутацию, это и позволило нам говорить о возможной его политической зависимости, или причастности к тем событиям, которые имели место в 13 году, – отметил Роман Маселко.

Также, представители Общественного совета добропорядочности установили его причастность к компании, на которую по решению СНБО были наложены санкции за подозрение в финансировании терроризма. По словам проверяющих, сам господин Гетманцев по каждому из пунктов пытался дать разъяснения.

Несмотря на это в 2019 году Даниил Гетманцев избран народным депутатом, впоследствии он предложил законопроект, против которого выступают ряд промышленников, экономистов и международных экспертов.