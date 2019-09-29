Действия Байдена в Украине стали центром многомиллионной рекламной кампании штаба Трампа - СМИ

Бюджет нацеленной на выборы 2020 года рекламной кампании составляет 10 миллионов долларов.

Деятельность экс-вице-президента США Джо Байдена и украинский вопрос стали ключевой темой политической рекламной кампании, которую начал предвыборный штаб президента США Дональда Трампа.

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Как сообщает «Голос Америки», бюджет рекламной кампании, нацеленной на выборы президента США 2020 года, составляет 10 миллионов долларов. 8 из них предоставит предвыборный штаб Трампа, а еще 2 - Национальный комитет Республиканской партии.

Первый рекламный ролик ранее появился в соцсетях Трампа. В нем говорится о намерении Байдена удержать миллиард долларов средств для Украины, если не будет уволен украинский генпрокурор. В видео фигурируют украинские политики. В частности, экс-президент Петр Порошенко, экс-премьер Арсений Яценюк и действующий президент Владимир Зеленский.

"Джо Байден обещал Украине миллиард долларов, если они освободят прокурора, который расследовал компанию его сына. Но когда президент Трамп попросил Украину расследовать коррупцию, демократы захотели объявить ему импичмент. Их карманные собачки от СМИ выполняют указания. Они проиграли выборы и теперь хотят украсть эти. Не позволяйте им", – говорится в рекламе.

Глава избирательного штаба Трампа Брэд Парскел заявил журналистам, что демократы "хотят лишить американцев возможности голосовать за переизбрание президента Трампа и все должны знать факты"

Байден, в свою очередь, отвергает обвинения в каких-либо незаконных действиях. Кандидат заявил, что рекламная кампания имеет целью "очернить мое имя и перехватить выборы".

Справка УНИАН. В Украине расследуется дело об отмывании средств на сумму свыше 33 млн долларов при покупке группы компаний херсонской «нефтеперевалки», к которой были привлечены компании Wirelogic Technology AS, Digitex Organisation LLP, а также компании экс-министра экологии, бизнесмена Злочевского Burisma Holdings Limited, членом совета директоров которой был Хантер Байден, сын вице-президента США.

14 мая тогдашний генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Киев готов передать правоохранительным органам США материалы о расчетах компании Burisma. По его словам, в распоряжении следствия есть распечатка всех расчетов, по которым средства получили в том числе граждане США с громкими фамилиями. При этом Луценко подчеркнул, что иностранцы, которые были вовлечены в управление компанией Burisma, не нарушали украинское законодательство.

Между Белым домом и Конгрессом разгорелся скандал после того, как в СМИ появились сообщения о том, что представитель разведки США в рамках программы защиты разоблачителей нарушений предоставил записку генеральному инспектору, в которой говорилось, что Трамп «пообещал» что-то лидеру иностранного государства, руководствуясь собственными политическими интересами.

В СМИ предполагали, что во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским 25 июля президент США Дональд Трамп мог настаивать на расследовании в Украине действий Хантера Байдена.

21 сентября конгрессмены США обратились к администрации Трампа с требованием предоставить стенограмму его разговора с Зеленским. 24 сентября Белый дом обнародовал стенограмму. Согласно документу, Трамп просил Зеленского изучить дело против Хантера Байдена.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси 24 сентября объявила, что Конгресс начинает официальное инициирование процедуры импичмента Трампа.

26 сентября на сайте Постоянного отдельного комитета Палаты представителей США по вопросам разведки обнародовали текст жалобы сотрудника разведки США о телефонном разговоре Трампа и Зеленского.