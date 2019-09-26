Зеленский думал, что Белый дом опубликует часть стенограммы только со словами Трампа

Зеленский считает, что переговоры между президентами стран не должны публиковаться.

Президент Украины Владимир Зеленский считал, что Белый дом опубликует часть стенограммы телефонного разговора между президентами Украины и США лишь с высказываниями президента США Дональда Трампа, а не его словами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам в Нью-Йорке по результатам встречи с президентом США Дональдом Трампом.

«Я подумал, что они опубликуют свою часть...», - заявил он, комментируя публикацию соответствующей стенограммы.

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Однако, он подчеркнул, что на него никто не может давить и он является открытым человеком. «На меня никто давить не может и никто давить не будет. Каждый человек может говорить, что он хочет. Я открыт, ну опубликовали, пожалуйста, хоть все звонки. Хотя я лично считаю, что иногда такие вещи, такие звонки между президентами независимых стран не должны публиковаться. Есть геополитика, есть какие-то планы, но я не боюсь этого», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.

Как сказано в стенограмме, опубликованной на сайте Белого дома, телефонный разговор рассекречен после распоряжения Трампа от 24 сентября.

Телефонный разговор состоялся 24 июля и продолжался 30 минут с 9:03 до 9:33 за Вашингтоном (с 16:03 до 16:33 по Киеву).