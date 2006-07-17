Симоненко: “Наша Украина” и БЮТ блокируют работу ВР
12:03, 17 июля 2006Политика
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Коммунистов беспокоит Бюджетная резолюция
Фракции блока «Наша Украина» и Блока Юлии Тимошенко не подали предложения о включении народных депутатов в состав парламентских комитетов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил лидер фракции Коммунистической партии Украины Петр СИМОНЕНКО в интервью журналистам.
Он напомнил, что в пятницу, 14 июля, Верховная Рада приняла постановление, согласно которому лидеры фракций до 19.00 в тот день должны были подать свои предложения.
«Блокируется формирование комитетов и осложняется начало работы по формированию Бюджетной резолюции», - подчеркнул П.СИМОНЕНКО.
Он напомнил, что еще в мае от Кабмина поступил проект Бюджетной резолюции на 2007 год.
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