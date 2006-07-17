Симоненко: “Наша Украина” и БЮТ блокируют работу ВР

Фракции блока «Наша Украина» и Блока Юлии Тимошенко не подали предложения о включении народных депутатов в состав парламентских комитетов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил лидер фракции Коммунистической партии Украины Петр СИМОНЕНКО в интервью журналистам.

Он напомнил, что в пятницу, 14 июля, Верховная Рада приняла постановление, согласно которому лидеры фракций до 19.00 в тот день должны были подать свои предложения.

«Блокируется формирование комитетов и осложняется начало работы по формированию Бюджетной резолюции», - подчеркнул П.СИМОНЕНКО.

Он напомнил, что еще в мае от Кабмина поступил проект Бюджетной резолюции на 2007 год.