В Харькове трое беркутовцев задержаны по подозрению в расстреле майдановцев

Как сообщил на брифинге генпрокурор Виктор Шокин, данные лица задержаны в рамках совместной спецоперации ГПУ и СБУ, пишет Украинская правда.

Читайте такжеПопов называет абсурдом обвинения в пособничестве разгону Евромайдана

По его словам, трое задержанных после расформирования спецподразделения Беркут до задержания работали в МВД, двое из них - на руководящих должностях.

Как сообщал УНИАН, 2 апреля Святошинский райсуд перенес на 28 апреля рассмотрение уголовного производства против бывших бойцов спецподразделения "Беркут" Аброськина и Зинченко в связи с невозможностью сформировать состав суда присяжных.

В прошлом году в Генпрокуратуре заявили о завершении досудебного расследования в отношении бывших бойцов спецподразделения "Беркут" Аброськина и Зинченко, обвиняемых в расстреле 39 активистов Майдана, и передали дело в суд.