МВД и ГПУ блокировали задержание главных подозреваемых в деле о расстреле на Майдане - отчет СЕ

Министерство внутренних дел прямо препятствовало преследованию главных подозреваемых в деле о расстреле на Институтской. Генеральная прокуратура также не предприняла всех необходимых действий, а при Виталии Яреме - сознательно блокировала задержания.

Об этом говорится в отчете Международной консультационной группы (МКГ), что была создана Советом Европы и Украиной для наблюдения за расследованием событий на Майдане. Группа обнародовала свой отчет в Киеве 31 марта, сообщает "Европейская правда".

В отчете отмечается, что существуют обоснованные подозрения считать, что от 16 до 20 бойцов спецподразделения "Беркут" причастны к гибели большинства из тех митингующих, которых застрелили 20 февраля на улице Институтской.

В то же время отчет приводит большое количество эпизодов, которые свидетельствуют, что представители Министерства внутренних дел и руководство полка "Беркут" осуществляли системные усилия, чтобы предотвратить расследованию и наказанию виновных.

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В МКГ есть также вопросы к Генпрокуратуре в этом контексте.

В частности, приводится эпизод, имевший место в начале апреля. После задержания трех бойцов "Беркута" их коллега согласился давать показания о событиях на Майдане, чтобы избежать ареста. Однако после того, как он получил телефонный звонок на мобильный из офиса киевского "Беркута"; по телефону ему посоветовали прекратить сотрудничество с ГПУ.

Позже Генпрокуратура получила через суд аудиозапись этого разговора (которая могла бы стать доказательством в суде), но впоследствии эта запись исчезла из дела, утверждает МКГ.

По данным международной группы, весной была возможность задержать, вероятно, всех ключевых подозреваемых, но ею не воспользовались. Еще в конце лета в Украине присутствовали от 8 до 12 ключевых подозреваемых.

Однако, по словам руководителя следственной группы Алексея Баганца, после того, как он сообщил генпрокурору Виталию Яреме о намерении их задержать, тот сменил руководство группы.

После этого в общении с МКГ прокуратура изменила позицию и стала утверждать, что они не имеют достаточных доказательств для задержания подозреваемых.

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Источник "Европейской правды" в руководстве Совета Европы подчеркнул, что во времена Яремы возникло больше всего проблем в проведении следствия по "делу Майдана".

Справка УНИАН. Международная совещательная группа по наблюдению за расследованием актов насилия, имевших место в Украине в период с 30 ноября 2013 года по конец февраля 2014 года, была создана по инициативе генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда в феврале 2014 г. В ее состав, кроме Братца, вошли бывший судья Европейского суда по правам человека от Украины, доктор юридических наук Владимир Буткевич, украинский правозащитник Олег Анпилогов и эксперты Совета Европы.