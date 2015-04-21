В четверг депутаты планируют определить членов ВСЮ, а в пятницу послушать силовиков

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель фракции Радикальной партии Олег Ляшко сообщил журналистам, комментируя результаты заседания Согласительного совета.

“Кадровые вопросы предварительно планировались в четверг - избрание членов Высшего совета юстиции. Сейчас есть два кандидата из трех, которые должны быть от Верховной Рады. Есть кандидат от БПП, кандидат от “Народного фронта” и должен быть третий кандидат от трех фракций коалиции. Пока его нет”, - сказал Ляшко.

Кроме того, по его словам, при наличии общей позиции в четверг предлагается избрать председателей Фонда госимущества и Антимонопольного комитета.

Как отметил Ляшко, на должность главы АМКУ предлагается кандидатура Терентьева, а на должность председателя ФГИУ - кандидатура Игоря Билоуса, который “был уволен с должности главы фискальной службы”.

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Ляшко выразил убеждение, что парламент также должен сменить Уполномоченного ВР по правам человека, председателя Счетной палаты, состав Центризбиркома.

Кроме того, Ляшко подчеркнул, что настаивает на рассмотрении парламентом на этой неделе вопроса прекращения полномочий 5 судей Конституционного Суда, избранных Съездом судей, которые “в 2010 году помогали Януковичу насиловать Конституцию”.

Он также добавил, что Верховная Рада в пятницу, 24 апреля, во время Часа вопросов к правительству заслушает отчет представителей силовых ведомств.

“Час вопросов к правительству, в пятницу - отчет силовиков - раз, подготовка к майским праздникам - два, вопрос децентрализации - три”, - сказал Ляшко.