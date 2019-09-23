У Зеленского хотят, чтобы выборы на Донбассе прошли одновременно с местными выборами по всей Украине

По словам Ермака, выборы на неподконтрольных территориях Донбасса рассматриваются только в соответствии с украинскими законами.

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак считает правильным, чтобы выборы на оккупированной части Донецкой и Луганской областей прошли одновременно с местными выборами по всей территории Украины.

Об этом он заявил в интервью интернет-изданию "Левый берег".

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"Формула Штайнмайера" предполагает, что в 20.00 в день выборов вступает в силу закон, регулирующий особый статус отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Сначала на временной основе, и только после того, как миссия ОБСЕ, которая является основным наблюдателем, выносит свой вердикт, что выборы состоялись и прошли в соответствии со всеми международными нормами и законодательством Украины, он вступает в силу как постоянный. Ничего больше. Все иные вопросы будут урегулированы другими законами, которые будут вынесены на голосование в Верховную Раду с соблюдением всех необходимых процедур и, естественно, с возможностью публичного общественного обсуждения", - сказал Ермак.

По словам Ермака, выборы на неподконтрольных территориях Донбасса рассматриваются только в соответствии с украинскими законами, исключительно. "Мы заинтересованы в том, чтобы ситуация на Донбассе была урегулирована и выборы прошли как можно быстрее. Когда это будет, честно говоря, не знаю", - отметил он.

При этом помощник Зеленского считает правильным, чтобы выборы на Донбассе прошли одновременно с местными выборами по всей территории Украины.