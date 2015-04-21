Калашников в последнее время не мог найти работу - СМИ

Об этом он сказал в своем последнем интервью, которое он дал программе "Деньги" незадолго до смерти, передает ТСН.

"Я не человек, который занимается бизнесом. Вы знаете, что на сегодняшний день Верховная Рада приняла решение, которым оставила таких как я без финансового обеспечения. К сожалению, трудоустроиться на сегодняшний день мне очень тяжело", - сказал Калашников.

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Отвечая на вопрос о том, откуда у него "Мерседес", экс-нардеп сказал, что на эту машину собирали деньги его родственники.

"Этот "Мерседес" - своеобразная память. Эта машина у меня довольно давно. Деньги собирала вся моя большая семья, еще мои родители были живы. Эта машина, пожалуй, уровнем чуть ниже, чем у рядового гражданина. Видите, машина стоит на открытой стоянке, живу среди рядовых граждан, не имею никаких привилегий", - сказал он.