Трамп допустил возможность обнародования стенограммы телефонного разговора с Зеленским

Трамп заявил, что его администрация определит, каким образом "продемонстрировать то, о чем мы говорили", и решит, нужно ли это делать.

22 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что рассмотрит возможность обнародования стенограммы телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Он сказал об этом во время общения с журналистами в Хьюстоне, сообщает "Голос Америки".

Трамп заявил, что его администрация определит, каким образом "продемонстрировать то, о чем мы говорили", и решит, нужно ли это делать.

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"В разговоре с лидером иностранного государства не хочется, чтобы у этого лидера было ощущение, что он не может свободно говорить. То же касается американского президента. Нужно, чтобы они могли высказаться, не думая, что каждое их слово будет обнародовано на весь мир", – отметил Трамп.

Он назвал идеальной беседу с украинским лидером, которая состоялась 25 июля.

Американский президент сделал это заявление через несколько часов после слов о том, что в разговоре с Зеленским упоминалось имя экс-вице-президента США Джо Байдена.

Как сообщал УНИАН, 25 июля в пресс-службе Зеленского заявили, что в ходе телефонной беседы Трамп выразил убеждение, что обновленная украинская власть сможет быстро улучшить имидж Украины и "завершить расследование коррупционных дел, которые сдерживали взаимодействие между Украиной и США".

Скандал между Белым домом и Конгрессом разгорелся после того, как в СМИ появились сообщения о том, что представитель разведки США в рамках программы защиты обличителей нарушений предоставил записку генеральному инспектору, где говорилось, что Трамп "пообещал" что-то лидеру иностранного государства, руководствуясь собственными политическими интересами. В СМИ допускали, что во время беседы с Зеленским Трамп мог неоднократно настаивать на расследовании в Украине действий влиятельного политика от Демократической партии США и бывшего вице-президента США Джо Байдена.

21 сентября конгрессмены США обратились в администрацию Трампа с требованием предоставить стенограмму его беседы с Зеленским.