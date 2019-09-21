Байден призвал Трампа опубликовать расшифровку разговора с Зеленским

По словам Байдена, Трамп использует влияние и ресурсы США для давления на суверенное государство-партнера.

Бывший вице-президент США и один из кандидатов на пост президента от Демократической партии Джо Байден призвал президента Дональда Трампа опубликовать расшифровку разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом говорится в заявлении, обнародованном на странице Байдена в Twitter.

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"Если сообщения СМИ верны, то действительно нет предела в желании Трампа злоупотреблять властью и унижать нашу страну. Такое поведение особенно отвратительно, поскольку оно использует внешнюю политику нашей страны и подрывает нашу национальную безопасность в политических целях", - говорится в заявлении.

По словам Байдена, Трамп использует влияние и ресурсы США для давления на суверенное государство-партнера, которое до сих пор испытывает прямое нападение со стороны России - заставляя Украину нарушать верховенство права и надеясь извлечь из этого политическую выгоду.

"Как минимум, Дональд Трамп должен немедленно опубликовать расшифровку упоминаемого телефонного разговора, чтобы американский народ мог дать свою оценку, а также уполномочить офис директора национальной разведки прекратить засекречивание и обнародовать сообщение информатора Конгресса", - заявил Байден.

If these reports are true, then there is truly no bottom to President Trump'willingness to abuse his power and abase our country. pic.twitter.com/PblNGDarXU Joe Biden (@JoeBiden) September 20, 2019

Напомним, The Washington Post ранее сообщил, что разведчик написал жалобу на президента США Дональда Трампа после его телефонного разговора с лидером иностранного государства. Жалоба касалась общения с зарубежным лидером и "обещания", которое дал Трамп. Оно было настолько тревожным, что разведчик, который работал в Белом доме, обратился к генеральному инспектору разведки.

Согласно информации издания, за несколько недель до того, как была подана жалоба, Трамп провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Сам Трамп опровергает абсолютно все обвинения. Президент США назвал это "фейковыми новостями". Также Трамп отметил, что не знает, о каком именно разговоре идет речь. Он также уклонился и относительно ответа, касался ли донос его разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Позже министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко опроверг, что президент США Дональд Трамп давил на президента Владимира Зеленского во время телефонного разговора.