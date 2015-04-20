Харьковский горсовет потребует в суде запретить акции против повышения коммунальных тарифов

Харьковский городской совет через суд будет добиваться запрещения проводить акцию протеста общественной организацией "Трудовая Харьковщина" против повышения коммунальных тарифов, а также против принятия закона о запрещении коммунистической символики.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета, соответствующее решение было принято сегодня, 20 апреля, во время заседания согласительной комиссии городского совета по рассмотрению уведомлений о проведении общественных, политических и других массовых мероприятий.

Заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов отметил, что в условиях сложной ситуации в стране проводить митинги опасно, особенно накануне майских праздников. По его мнению, во время массовых акций, в которых могут участвовать люди с противоположными точками зрения, возможны провокации.

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"Представители Службы безопасности Украины и ГУ МВД Украины в Харьковской области поддержали городские власти. По их заявлениям, допустить массовые мероприятия сегодня - значит создать угрозу террористических актов. Кроме того, СБУ направила обращение в городской совет, где сказано о запрещении проведения любых неофициальных мероприятий с 20 апреля по 10 мая", - сообщили в горсовете.

По итогам заседания согласительная комиссия приняла решение передать ходатайство о недопущении проведения акции в суд, который примет окончательное решение.

В свою очередь председатель харьковской общественной организации "Трудовая Харьковщина" Павел Тищенко в комментарии УНИАН сказал, что акцию против повышения коммунальных тарифов и против принятия закона о запрещении коммунистической символики планировали провести 22 апреля в 16:00 на площади Конституции в центре Харькова.

Тищенко подчеркнул, что если суд запретит проводить митинги, то "Трудовая Харьковщина" обжалует это решение в судебном порядке.

Как известно, активисты общественной организации "Трудовая Харьковщина" принимали участие в пророссийских митингах в Харькове, которые проходили в городе с весны по осень 2014 года. Во время этих мероприятий происходили массовые столкновения.

Как сообщал УНИАН, 9 апреля Верховная Рада приняла Закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрещении пропаганды их символики".